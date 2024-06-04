تحرك في الشورى لمراجعة شروط الضمان المطور

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة شروط الحصول على الضمان المطور، وبخاصة ما يتعلق بالأيتام أو الأسر التي لا تمتلك ما يثبت ملكية منازلهم.

ودعا المجلس في قراره الوزارة - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تبني أهداف ومؤشرات قياس محددة لتحقيق ارتفاع فعال في مستوى التوطين في جميع المناطق، وتحسين جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل , وتبنت اللجنة في توصيتها مضمون توصيتي أعضاء المجلس أسامة الخياري ومعالي الدكتور يوسف السعدون.

وأكد المجلس أن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على التوسع في برامج التدريب النوعي والتطوير لموظفي الجمعيات الأهلية وقياس أثرها. كما دعا المجلس في ذات القرار الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة تطوير السياسات والبرامج العمالية ؛ لتعزيز التنوع الثقافي في بيئة العمل وإبراز الهوية الثقافية الوطنية، بما يسهم في تحفيز الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاجية, وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنت اللجنة مضمونها.

وطالب المجلس الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتقييم مبادرات التحول في سوق العمل، ووضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المحتملة وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس المهندس علي القرني والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية.