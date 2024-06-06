شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. فرضيتان لقياس جاهزية المنشآت الصحية لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة المساعدة للأزمات والكوارث الصحية بفرع وزارة الصحة بجدة، فرضيتين لقياس جاهزية المنشآت الصحية لموسم حج 1445هـ، وذلك في كل من مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة، ومستشفى شرق جدة.

وشملت الفرضية الأولى في مجمع الملك عبدالله الطبي العديد من السيناريوهات لحالات اصابات جماعية، تراوحت بين شديدة الخطورة ومتوسطة وخفيفة.

وتمثلت الفرضية الثانية في انقلاب باص يحمل 40 راكبًا، والتعامل مع الحالات في الموقع، ونقل 14 حالة إلى المستشفى، منها 5 حالات حمراء و9 حالات صفراء.

تفعيل دور الشؤون الصحية

تأتي هاتان التجربتان الافتراضيتان انطلاقًا من تفعيل دور الشؤون الصحية بمحافظة جدة في تنفيذ خطط الطوارئ والكوارث على مستوى المنشآت الصحية الحكومية والأهلية بالمحافظة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم حج 1445هـ وفي إطار التعاون والتكامل المستمر بين القطاعات الصحية.

وأوضحت الصحة في جدة أن هذه التجربة تأتي ضمن التجارب المجدولة للإدارة المساعدة للأزمات والكوارث، وأن الهدف من الفرضية هو قياس جاهزية المنشأة الصحية، وتفعيل غرف القيادة والتحكم، إلى جانب كيفية التعامل مع الحالات المصابة، وعند الإحتياج التصعيد إلى القيادات الصحية.

وتؤكد هذه الفرضيات أهمية التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات الصحية في محافظة جدة، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للحجاج خلال موسم حج 1445هـ.

