شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يوجه بإقامة المعرض التوعوي الإثرائي لضيوف الرحمن في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإقامة المعرض التوعوي الديني الإثرائي لضيوف الرحمن في موسم الحج؛ لتعزيز تجربتهم الدينية؛ ونشر رسالة الحرمين الشريفين الوسطية، واستعراض ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال هذه المعارض الدينية التوعوية الإثرائية، من عناية واهتمام فائق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي دينيًا.وتحرص رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على تعضيد مشروع إثراء تجربة ضيوف الرحمن دينيا ومعرفيًا وحضاريًا وتوعويا، عبر تنظيم المعارض الدينية الإثرائية التوعوية في إطار خطتها لموسم حج 1445هجرية مع توافد الأعداد المليونية لأداء مناسك الحج.وأفاد رئيس الشؤون الدينية أن المعارض الدينية التوعوية الإثرائية تعكس حرص الرئاسة على دعم التجربة الإثرائية الدينية في المواسم الكبرى كموسم الحج؛ لإبراز الخدمات الدينية التوعوية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، مؤكدا أن دور المعرض هو توعية القاصدين ورفع مستوى وعيهم بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، سواء مصاحف أو كتبيات دينية أو مطويات أو كتب دينية، وتقديم تجربة دينية مميزة لحجاج بيت الله الحرام.وشرعت الإدارات الدينية في الرئاسة في الإعداد الجيد لهذه المعارض الإثرائية، لكي تظهر بشكل مشرف يعكس الصورةالحضارية الدينية للحرمين الشريفين.