شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الغطاء النباتي بالحدود الشمالية يحفّز الهواة لإنشاء المناحل والان نبدء بالتفاصيل

إنتاج العسل

الدمام - شريف احمد - أسهمت مشروعات نمو الغطاء النباتي والتشجير واستحداث المحميات في صحاري منطقة الحدود الشمالية في تحفيز هواة تربية النحل بإنشاء مناحل لصناعة العسل وموطن لممالك النحل.وأكد الهواة أن وقت صناعة العسل بالمنطقة يكون في فصل الصيف حيث المناخ معتدل إلى حد ما.وتكون أوقات الرعي في الصباح الباكر وتعود في عملية الرحيق وثم تعود مره أخرى لنفس العملية في أوقات العصر حتى غروب الشمس، في حين تتم عملية اللباد وهو ما يعرف بـ" سبات النحل " في فصل الشتاء.وأشاروا إلى أن عملية إنتاج العسل تمر بعدة خطوات، تبدأ بالرعي ثم العودة في الخلايا لعملية الإنتاج ثم تأتي مرحلة الفرز والتغليف لـ 6 منتجات هي العسل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات وسم النحل والشمع.