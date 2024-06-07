بالفيديو.. شاهد كيف رد الفنان السوري دريد لحام عند سؤاله: "هل المخابرات تراقبكم ؟"

صحيفة الخليج 365: مازح الفنان السوري دريد لحام، مقدم برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية خالد مدخلي، قائلا: "المخابرات عم تراقبنا".

ووجه مدخلي سؤالا ل "دريد لحام" قائلا: " شو رأيك في اللي يقول أن دريد لحام لا يخاف من المخابرات لكنه يريد أن يوجه رسالة للآخرين بأن السلطة قوية والمخابرات تراقبكم أينما كنتم".

ورد دريد لحام قائلا: " المخابرات عم تراقبنا، تراقبنا، هو الخوف". وتابع: "كل واحد عربي مين ما كان في شرطي بداخله، ويقول له هيك أحكي وهيك لا تحكي".

وأضاف: "أنا الشرطي اللي بداخلي تقاعد عشان هيك بحكي على كيفي".