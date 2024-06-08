شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة تدفع بـ 220 من فتياتها للمشاركة مع أمن الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام