شكرا لقرائتكم خبر عن من المطار لمجمع الملك عبدالله الطبي.. إنقاذ حياة حاج مصري بقسطرة قلبية عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي استشاري بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، من إنقاذ حياة حاج مصري الجنسية، يبلغ من العمر 53 عاماً، تعرض لآلام حادة في الصدر لدى وصوله لمجمع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، كادت أن تودي بحياته قبل أداء فريضة حج هذا العام 1445هـ.

وفي التفاصيل، تمكنت الفرق الطبية في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من تقديم الرعاية الصحية العاجلة له ونقله كحالة قلبية عاجلة بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.





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