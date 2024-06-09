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شكرا لقرائتكم خبر عن من المطار لمجمع الملك عبدالله الطبي.. إنقاذ حياة حاج مصري بقسطرة قلبية عاجلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي استشاري بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، من إنقاذ حياة حاج مصري الجنسية، يبلغ من العمر 53 عاماً، تعرض لآلام حادة في الصدر لدى وصوله لمجمع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، كادت أن تودي بحياته قبل أداء فريضة حج هذا العام 1445هـ.
وفي التفاصيل، تمكنت الفرق الطبية في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من تقديم الرعاية الصحية العاجلة له ونقله كحالة قلبية عاجلة بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.
وفي التفاصيل، تمكنت الفرق الطبية في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من تقديم الرعاية الصحية العاجلة له ونقله كحالة قلبية عاجلة بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.
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وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص بأمراض القلب والقسطرة القلبية، حالة الحاج وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة، أظهرت نتائجها وجود دعامة تعرضت لإنسداد حاد، وبسؤاله أفاد أنه سبق له أن أجرى عملية قلبية في موطنه قبل حوالي 4 أشهر، ونظراً لخطورة حالته الصحية استدعى التدخل الطبي غير الجراحي السريع.
جرى نقل الحالة إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة، تم فيها تركيب دعامة علاجية جديدة في مكان التضيقات، استغرقت 40 دقيقة، تكللت - ولله الحمد- بالنجاح.
بعدها نُقل إلى قسم العناية القلبية للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من استقرارها وبعدها تم كتابة له الأذن بالخروج الطبيعي ليغادر المستشفى ويكمل مسيرة رحلته للحج وهو بصحة جيدة.