شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية العام الدراسي غداً.. وعودة المعلمين 7 صفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم على جميع مدارس التعليم العام بالمملكة ضرورة إغلاق أعمال الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بنهاية دوام يوم غد الاثنين، وذلك في إطار إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي الحالي 1445 هـ.

وشددت الوزارة على أهمية اعتماد نتائج الطلاب والطالبات وإبلاغهم وأولياء أمورهم بها قبل بدء الإجازة الصيفية.

وأكدت على ضرورة حصر أسماء الطلاب المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الثالث لاختبارهم مع عودة المعلمين والمعلمات مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1446 هـ .

يذكر أن عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية ستكون يوم الأحد 29 محرم القادم، فيما ستكون عودة المعلمين والمعلمات وبداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 7 صفر، على أن تبدأ الدراسة الفعلية للعام الجديد يوم 14 من الشهر نفسه.