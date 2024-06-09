شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قبول الجامعات لا يتطلب طباعة الشهادة.. والرقمية متاحة والان نبدء بالتفاصيل

الشهادات الرقمية

الدراسة في السعودية

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أن قبول طلاب الثانوية في الجامعات للعام الدراسي القادم 1446 هـ لن يتطلب طباعة الشهادة، وذلك بفضل الربط الإلكتروني بين الجهات التعليمية والوزارة.وفي سياق متصل، ستبدأ إدارات التعليم غدا الاثنين بإصدار الشهادات الرقمية لجميع المراحل الدراسية «الابتدائي، المتوسط، والثانوي».ويمكن للطلاب الحصول على شهاداتهم الرقمية مباشرة عبر بوابة ”نتائجي“ بعد تفعيل الخدمة، مع إمكانية التحقق من صحتها باستخدام رمز الاستجابة السريع «QR Code».من جهة أخرى، تختتم مدارس التعليم العام بالمملكة الفصل الدراسي الثالث غدا الاثنين للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي. وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتائجهم قبل بدء الإجازة الصيفية، مع التأكيد على ضرورة تحديد الطلاب المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الثالث لاختبارهم مع بداية العام الدراسي الجديد.ومن المقرر أن يعود المشرفون التربويون ومنسوبو مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في 29 محرم القادم، فيما يعود المعلمون والمعلمات ويبدأ الدور الثاني من الاختبارات في 7 صفر، على أن تبدأ الدراسة الفعلية للعام الجديد في 14 صفر.وكان مجلس شؤون الجامعات، قد أصدر قرارا بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446 هـ، بهدف تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول المملكة.