شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة العربية" تستهدف 4200 متطوعًا بعدد من الفرص خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل



أهمية العمل التطوعي وأكد خلال التدشين على أن العمل التطوعي ركيزة من ركائز بناء وتنمية المجتمعات، وتعزيز الانتماء الوطني، كما أنه من أهم العوامل المؤثرة في بناء الأجيال، وفي تعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، خاصة أنه ممارسة إنسانية مرتبطة بمعاني الخير والعمل الصالح.



وأشار المديرس إلى أن التطوع فرصة للشباب والفتيان للانطلاق نحو آفاق أرحب لتنمية شخصياتهم وتطوير قدراتهم، واكتساب المهارات الجديدة التي من شأنها أن تعزز القيم الإيجابية لديهم، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم لتعزيز العمل التطوعي والذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبارك المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة الجهود الكبيرة التي يقوم بها أبنائه وبناته والقيادات الكشفية المشاركة بالمعسكرات في خدمة ضيوف الرحمن الذين كرسوا أوقاتهم وجهودهم لمساعدة من يحتاج المساعدة منهم بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. الدمام - شريف احمد - دشن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، اليوم الأربعاء، الفرص التطوعية بالمعسكرات عبر منصة العمل التطوعي، والتي تستهدف 4200 متطوع ومتطوعة.وأكد خلال التدشين على أن العمل التطوعي ركيزة من ركائز بناء وتنمية المجتمعات، وتعزيز الانتماء الوطني، كما أنه من أهم العوامل المؤثرة في بناء الأجيال، وفي تعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، خاصة أنه ممارسة إنسانية مرتبطة بمعاني الخير والعمل الصالح.وأشار المديرس إلى أن التطوع فرصة للشباب والفتيان للانطلاق نحو آفاق أرحب لتنمية شخصياتهم وتطوير قدراتهم، واكتساب المهارات الجديدة التي من شأنها أن تعزز القيم الإيجابية لديهم، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم لتعزيز العمل التطوعي والذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030.وبارك المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة الجهود الكبيرة التي يقوم بها أبنائه وبناته والقيادات الكشفية المشاركة بالمعسكرات في خدمة ضيوف الرحمن الذين كرسوا أوقاتهم وجهودهم لمساعدة من يحتاج المساعدة منهم بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.