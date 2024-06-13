شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 60 دقيقة.. إنقاذ حاجة تركية سبعينية من جلطة دماغية بـ"مكة الصحي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي سعودي متخصص بمركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاجة تركية تبلغ من العمر 70 عامًا بعد تعرضها لجلطة دماغية افقدتها الوعي و القدرة على النطق والحركة. تشخيص الحالة وسرعة التعامل أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن الحالة نقلت على مستشفى أجياد، حيث تم تشخيصها بنقص في الوعي وفقدان القدرة على الكلام وضعف في الجانب الأيمن مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مدينة الملك عبدالله الطبية عبر خدمة الخط الساخن، حيث قام الفريق الطبي بإدخالها لغرفة العمليات وتم إجراء قسطرة تداخلية للمخ، تمكنوا خلالها من فتح الشريان المقفل وإزالة الجلطة بنجاح. بفضل من الله وفي وقت قياسي.

واستعادت الحاجة وعيها بالكامل وتمكنت من الكلام وتحريك أطرافها خلال أقل من ساعة منذ بدء العملية حيث تم وضع المريضة بالعناية المركزة للاعصاب ومتابعة حالتها عن قرب حيث أنها تماثلت للشفاء ولله الحمد والمنه. فريق طبي متميز وبين التجمع الصحي، بأن هذا النجاح يعكس مستوى التعاون الفعّال والتكامل بين فرق الرعاية المركزة للعلوم العصبية، والأشعة التداخلية، وأطباء الأعصاب وإدارة الطوارى.

الجدير بالذكر، أن مركز العلوم العصبية في المدينة الطبية يعد واحدًا من المراكز الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للحالات العصبية الصعبة والمعقدة كما يتميز المركز بنسب نجاح عالية تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم، ويعود الفضل في ذلك بعد الله إلى الدعم الكبير و المستمر من الحكومة الرشيدة وإشراف وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمقيمين لتواصل تقديم خدماتها المتميزة بأعلى معايير الجودة.