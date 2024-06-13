شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 6 مهابط للطيران العامودي بمستشفيات مكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

تقديم أفضل معايير السلامة للمرضى

الدمام - شريف احمد - تمكن تجمع مكة المكرمة الصحي من تجهيز 6 مهابط للطيران العامودي في 3 مستشفيات بالعاصمة المقدسة و3 مستشفيات بالمشاعر المقدسة، والحصول على ترخيص هيئة الطيران المدني حسب المعايير الدولية.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه للحصول على الترخيص، تضمنت الأعمال تطوير وإعادة التأهيل خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود والاستعدادات المتواصلة لضمان أفضل معايير السلامة وذلك لتسهيل نقل المرضى وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.وبين التجمع الصحي، أنه سيتم الاستفادة من مهابط الطيران العامودي في مستشفيات المشاعر المقدسة في موسم الحج لعام 1445 ومواصلة التزامه بتقديم أفضل الخدمات الطبية لضمان موسم حج آمن وميسر لضيوف الرحمن.