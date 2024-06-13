شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقل أول حالة بالإسعاف الجوي من محيط الحرم المكي خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الفرق الإسعافية

الدمام - شريف احمد - نجحت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، في إنقاذ حاج من جنسية أفريقية في المسجد الحرام.وأوضحت الهيئة، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة 10:30 من صباح اليوم، يفيد بوجود مريض يعاني من ألم في الصدر بالحرم المكي الشريف.وأضافت، أنه عند وصول الفريق الإسعافي، تبيّن وجود رجل في العقد السادس من العمر يعاني من ألم في الصدر، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع، حيث قامت الفرق الاسعافية بالكشف وإجراء تخطيط قلب للمريض.وأوضحا أنه تم على الفور نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مهبط وقف برج الساعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية كأول حالة إسعافية تنقل من المهبط في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم حج ١٤٤٥هـ.