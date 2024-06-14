شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية المنظار تُنقد حياة حاج صيني سبعيني بتجمع مكة المكرمة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلاً بمركز صحة الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة، من إنقاذ حياة حاج صيني يبلغ من العمر 73 عامًا كحالة إنقاذ حياة عاجلة. تشخيص الحالة وسرعة التعامل أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، بأن المريض كان يعاني من انسداد القناة المرارية نتيجة اصابته بسرطان المرارة، مما تسبب في التهاب حاد بالقنوات المرارية وتسمم بكتيري في الدم.

حيث قام الفريق الطبي فور وصوله إلى المدينة الطبية، بالتعامل مع الحالة بسرعة فائقة وإجراء عملية منظار القنوات المرارية وتركيب دعامة لفك الانسداد وبفضل من الله، تكللت العملية بالنجاح التام دون أي مضاعفات مما سيمكنه بإذن الله أن يعود لإكمال نسك حجه تحت متابعة و اشراف طبي.

وبين التجمع الصحي، بأن مركز الكبد والمناظير المتقدمة في مدينة الملك عبدالله الطبية يعد من المراكز الرائدة في إجراء مثل هذه العمليات المعقدة، وذلك بفضل الكفاءات العالية والتجهيزات المتقدمة التي تضاهي أفضل المستويات العالمية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة، لتقديم رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، بما يسهل عليهم الحصول على أفضل الخدمات الطبية الممكنة.