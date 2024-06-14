شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تدشن جائزة "متحد" لتميز منشآت حجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عائض الغوينم اليوم الجمعة، جائزة متحد للتميز لمنشآت حجاج الداخل في نسختها الأولى خلال موسم حج 1445هـ، والتي ينظمها المجلس التنسيقي "متحد" وتهدف إلى تشجيع المنشآت وإبراز منجزاتها وتحفيز الأداء الإداري والتشغيلي الأمثل لتحقيق نتائج متفوقة ومستدامة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

دعم ثقافة التميز والإبداع وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي "متحد" الدكتور ساعد الجهني أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التميز والإبداع والابتكار بين منشآت خدمة حجاج الداخل، مع إبراز دور المنشآت المتميزة في خدمة ضيوف الرحمن وتكريمها، إضافة إلى إذكاء روح التنافس الإيجابي بين منشآت خدمة حجاج الداخل لتحقيق التميز والإبداع، والعمل على نشر الممارسات الإدارية المتميزة للارتقاء بمستوى الأداء في خدمة حجاج الداخل، مما يحفز على تحقيق الاستدامة.

وأشار رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي "متحد" إلى أن المجال متاح للمشاركة لكافة منشآت خدمة حجاج الداخل متى ماكان لها مشاركات متميزة على مستوى وزارة الحج والعمرة والمجتمع المحلي، وان تمتلك توجه استراتيجي نحو الإستدامة وفق خطة استراتيجية وأخرى تشغيلية، إضافة لحصول المنشأة المشاركة على نظام إدارة الجودة iso 9001 ( 2015).