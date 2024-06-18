علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

صحيفة الخليج 365: كشف الخبراء عن بعض العلامات التي تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

​​​​​وتتمثل هذه العلامات التي يجب الحذر منها فيما يلي:

الوجه

يتراكم الكوليسترول في مناطق معينة مع مرور الوقت، ويمكن أن تكون إحدى هذه المناطق حول العينين، وقد تظهر 3 أعراض رئيسية، بحسب صحيفة "ذا ميرور".

وتعرف إحدى هذه العلامات باسم الورم الأصفر، وهي نتوءات يمكن أن تتشكل على الجفون أو الجلد المحيط بها، وتحدث نتيجة لترسبات الكوليسترول الدهنية الموجودة تحت سطح الجلد مباشرة.

وكشف الخبراء عن إمكانية حدوث انسداد في الوريد الشبكي عند ارتفاع الكوليسترول، ما يؤدي إلى انتفاخ العين.

الأيدي

يتجاهل العديد من الأشخاص أعراضا مثل تورم المفصل أو نتوءات صغيرة على اليدين، ويمكن أن تتراكم رواسب الكوليسترول حول الأوتار في الجسم، ما يؤدي إلى الألم والتورم.

ويسبب ارتفاع الكوليسترول إحساسا بالوخز المتكرر أو المؤلم في اليدين، حيث تبدأ رواسب الكوليسترول في الأوعية الدموية في تقييد تدفق الدم، ما يتسبب في الوخز بينما يكافح الدم الغني بالأكسجين من أجل الدوران.

الساقين

يتسبب الكوليسترول في تكون لويحات في الدم، لذلك فإن تضيّق الأوعية الدموية يمكن أن ينشر الخدر والوخز في جميع أنحاء ساقيك.