"رياضي شهير في الفنون القتالية".. الكشف عن هوية أحد الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم في هجوم داغستان الإرهابي

صحيفة الخليج 365: كشف مصدر، عن هوية أحد منفذي الهجوم الإرهابي على داغستان الليلة الماضية الذين تمت تصفيتهم، خلال الاشتباكات.

وقال المصدر، في حديثه لـ روسيا اليوم، إن منفذ الاعتداء الإرهابي هو حجي مراد كاجيروف مقاتل الفنون المختلطة الشهير، وابن عم عمدة محج قلعة السابق موسى موساييف.

وأضاف المصدر أن كاجيروف كان منسق خلية إرهابية قوامها 6 أفراد.

وأفادت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، في وقت سابق، بتصفية 5 إرهابيين، اثنان في ديربنت، وثلاثة في محج قلعة عاصمة داغستان بمن فيهم نجلا وابن شقيق محمد عمروف رئيس بلدية منطقة كولينسكي شمالي داغستان.

وكشف المصدر أن الأخير كان على علم باعتناق هؤلاء فكر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، لكنه لم يبلغ الاستخبارات وتكتم على نشاطهم.