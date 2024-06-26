شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط 187 منشأةً مخالفة في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مخالفة تخزين

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سلامة وجودة المنتجات

الدمام - شريف احمد - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 187 منشأةً مخالفة و277 صنفًا من المنتجات خلال 1959 جولة رصد وتقصي نفذتها على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة خلال شهر مايو لعام 2024.ومن أبرز الضبطيات التي تمت كانت لمنشأة غذائية في الرياض تمارس تصنيع وإنتاج العصائر الطازجة داخل مستودع غير مرخص ولا يوجد لوحة خارجية عليه مع تدني مستوى النظافة، كما تم رصد مواد أولية منتهية التصنيع، وعمال حاضرين أثناء الزيارة التفتيشية لا يملكون شهادات صحية، وعلى إثر تلك المخالفات تم إغلاق وتغريم المنشأة وضبط وتحريز جميع المنتجات.في المنطقة الشرقية ورد بلاغ لـ "الهيئة"عن شقة سكنية تستخدم مستودعًا لمواد غذائية مستوردة بطريقة غير نظامية، وبعد التثبت من مخالفة التخزين تم طلب إذن النيابة العامة لتفتيش المسكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعُثر داخل الشقة على منتجات غذائية بعضها منتهي الصلاحية، وعليه تم إتلاف المنتجات المخالفة واستدعاء المالك وسماع أقواله، وتسليم الموقع للبلدية المعنية واستكمال الإجراءات النظامية.وبالتعاون مع أحد أصحاب المطابع في منطقة عسير، تم ضبط ممارس صحي (مقيم) يعمل في إحدى الصيدليات لقيامه بالغش التجاري في مستحضر صيدلاني، حيث ورد طلب بطباعة أغلفة للمستحضر، وبعد التقصي والتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط وحجز (4000) عبوة غلاف خارجي، واستدعاء المقيم ومالك الصيدليات وسماع أقوالهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.ينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية، وحماية السوق والمستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة"الهيئة" بالأنظمة واللوائح والمواصفات والمتطلبات.وتؤكد "الغذاء والدواء" اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو عبر تطبيق "طمنّي".