شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لمكافحة مخالفات التشاليح في غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكلت بلدية غرب الدمام لجنة بالتعاون مع شرطة الظهران والدفاع المدني ووزارة التجارة والمركز الوطني للإلتزام البيئي، للقيام بحملات ميدانية على منطقة التشاليح.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات وإغلاق 3 مواقع تشاليح مخالفة، بالإضافة إلى مخالفة 10 منشآت أخرى لمخالفتها الاشتراطات النظامية. جهود ضبط الأنشطة وأكدت البلدية أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لضبط الأنشطة التجارية والصناعية في المناطق الاستثمارية، والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات. لافتة إلى ان هذه الجهود تأتي استمرارًا لجهود البلدية في المناطق الاستثمارية والصناعية لضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات البيئية.

وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية. انتشار كبير بين المواطنين من جانب آخر، لاقت حملات لجنة ضبط مخالفات التشاليح صدى واسعًا بين المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم المنطقة وتحسين جودة الحياة.

وأشاد عدد من المواطنين بتعاون الجهات المختلفة في تنفيذ هذه الحملات، مؤكدين أنها خطوة ضرورية لضمان سلامة الجميع وحماية البيئة.

وقال خالد الغامدي، صاحب محل تجاري في المنطقة: ”نشكر البلدية والجهات المشاركة على جهودهم في تنظيم المنطقة وتخليصها من المخالفات التي تضر بالبيئة والأعمال التجارية النظامية.“ مضيفا ”كنا نعاني من الإزعاج والتلوث بسبب بعض التشاليح المخالفة، ونأمل أن تستمر هذه الحملات حتى يتم تنظيف المنطقة بالكامل".

من جهته، أكد المواطن فهد الدوخي، على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على السلامة العامة، مشيرًا إلى أن بعض التشاليح كانت تشكل خطراً بسبب سوء التخزين والممارسات غير الآمنة. داعيًا إلى استمرار هذه الجهود وتشديد الرقابة لمنع تكرار المخالفات، مع أهمية توفير بدائل مناسبة لأصحاب التشاليح المخالفة، مثل تنظيم أسواق متخصصة أو مناطق صناعية مخصصة لهذا النشاط.