شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية التقنية التطبيقية بينبع تعلن بدء التسجيل للفصل التدريبي الأول لعام 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الكلية التقنية التطبيقية بينبع، بدء التسجيل والقبول في برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات للفصل الأول من العام التدريبي 1446هـ، وذلك عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي". البرامج والتخصصات وبيّنت الكلية أن البرامج التدريبية المتاحة بالكلية، تشمل قسم "التقنية الكهربائية" ويضم تخصصات القوى الكهربائية، والآلات الكهربائية، والتقنية الإلكترونية، وقسم "التقنية الإلكترونية". ويضم تخصصات الإلكترونيات الصناعية وأنظمة التحكم، وقسم "تقنية الاتصالات" ويضم تخصص الاتصالات، وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص تقنية التصنيع، إضافة إلى قسم "الحاسب وتقنية المعلومات" ويشمل تخصص الدعم الفني، وشبكات الحاسب الآلي، والبرمجيات وتطوير الويب، والوسائط المتعددة وتقنيات الويب.