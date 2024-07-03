شكرا لقرائتكم الشورى يطالب وزارة البيئة والمياه بالعمل على خفض مدة دراسة الشكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الأربعين ، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.

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ففي الشأن البيئي طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقاً لها، مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات.

مدة النظر في شكاوى المياه

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1444 / 1445هـ .

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على الحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري.

وأكد في ذات القرار بأن على الوزارة – من خلال منظم المياه – العمل على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدم الخدمة , لتحقيق مصالح القطاع والمستفيدين.

ودعا في ذات القرار الوزارة إلى العمل مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول تضمن المنافسة العادلة للمنتجات الزراعية الوطنية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور خالد المحيسن وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للسياحة- بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط – بتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر قطاع السياحة – بشكل دوري- على التنمية الوطنية , وبما يُمكن من صناعة القرار في تطوير القطاع.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1444 / 1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .

تطوير السياسات والآليات

ودعا المجلس في قراره الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل في رصد مواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية؛ لدعم التسويق للوجهات السياحية.

وفي مجال التنمية الصناعية طالب مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية ببناء مؤشرات قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي محليًا وتطوريها دورياً.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1444 / 1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .

ودعا في قراره المركز إلى مراجعة وتقييم فرص الاستثمار الصناعي المرفوعة على منصة (استثمر في السعودية) بشكلٍ دوري.

وخلال جلسة مجلس الشورى طالب المجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على تطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .

ودعا في قراره الجامعة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى العمل على تطوير معاهدها ودراسة زيادة انتشارها خارج المملكة؛ بما يحقق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية ويعزز مكانتها وحضورها على الصعيد العالمي.

كما دعا الجامعة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.

وفي الشأن الثقافي , طالب مجلس الشورى في قرار آخر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالعمل على توسيع نطاق شراكاته واتفاقياته محلياً وعربياً ودولياً , بما يسهم في تحقيق أهدافه وطموحاته.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1444 / 1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

تفعيل اختبار الكفاية

كما طالب المجلس في قراره المجمع – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالعمل على تفعيل اختبار الكفاية في اللغة العربية ، والسعي لحصوله على الصفة الرسمية والقانونية التي تمكن المجمع من تطبيقه.

وأكد المجلس في قراره بأن على المجمع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , للحصول على ميزانية مخصصة لإنشاء مراكز تعليم اللغة العربية.

وفي الشأن التعليمي , طالب مجلس الشورى الجامعة السعودية الإلكترونية بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1444هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .

كما طالب المجلس في قراره الجامعة بالتوسع في إيجاد بيئة رقمية تلبي احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم.

وفي الشأن الصحي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلته عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة نجوى الغامدي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة .

فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا وزارة الصحة بدعم الممرض والممرضة من الكفاءات الوطنية ورفع وعي المجتمع لأهمية دور التمريض وإبراز جهودهم ووضع المكافآت والحوافز لزيادة إقبال المواطنين عليها.

من جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور علي القرني أن تضع وزارة الصحة خططاً لتقدّم المستشفيات السعودية العامة والخاصة في التصنيف العالمي للمستشفيات، بهدف بناء سمعة عالمية ترفع من نسبة السياحة الطبية والصحية ، مواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة الصحة بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، منوهاً بأهمية دراسة الأسباب التي تكمن وراء عدم إنجاز السجل الصحي الوطني الموحد.

بدوره طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة الصحة بأهمية إيضاح ما وصلت إليه الوزارة فيما يتعلق بإنشاء واستكمال المدن الطبية ، والمستشفيات التخصصية ، والمرجعية ومراكز التوحد في عدد من مدن المملكة .

وفي مداخلة لها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ وزارة الصحة بدراسة إنشاء بنك تجميد كريات الدم الحمراء لتوفير ضمان الإمدادات الدموية بشكل مستدام وجودة عالية.

من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيفاء الشمري وزارة الصحة بدراسة استحداث برامج تأهيلية وتدريبية لخريجي الصحة العامة منتهية بالتوظيف في توجيه الخطط وتخصيص الموارد للاستفادة من تلك المخرجات في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال الصحة النفسية الأولية.

من جهته أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة الصحة الكبيرة في الميدان، مطالباً الوزارة بإيجاد مستشفيات رعاية مديدة في كل مناطق المملكة.

بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالعمل على رفع نسبة الرضا في مجال صحة المرأة، مع التأكيد على أهمية توثيق بصمة المرأة عند الولادة، مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة عدد المدن السعودية المعتمدة في منظمة الصحة العالمية كمدن صحية.

كما طالب عضو مجلس الشورى عساف أبوثنين في مداخلة له وزارة الصحة بتقييم تجربة أزمة كورونا ومدى جاهزية الوزارة لأي أزمات قادمة، داعياً الوزارة إلى إنشاء مراكز جديدة متطورة خارج المدن الرئيسية تفي لعلاج حالات الإدمان في ظل قلة الإمكانات المتوفرة حاليا لدى الوزارة.

من جهته أشار عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية أن يكون هناك إيضاح من الوزارة لخططها الزمنية المتعلقة بتطبيق التأمين الطبي ومميزاته وإبراز ذلك للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.