شكرا لقرائتكم 189 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بـ 12 مليار ريال خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 23 – 29 يونيو 2024م, 189.693.000 عملية، بقيمة 12.349.544.000 ريال، مقابل 8.343.012.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

عدد العمليات

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.306.000 بقيمة 717.162.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.460.000 بقيمة 328.516.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 100.000 بقيمة 99.064.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.185.000 بقيمة 220.385.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.976.000 بقيمة 834.527.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.519.000 بقيمة 801.254.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.101.000 بقيمة 276.319.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الفنادق 675.000 بقيمة 220.379.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 959.000 بقيمة 72.410.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 206.000 بقيمة 240.048.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 23.124.000 بقيمة 1.606.265.000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.965.000 بقيمة 257.753.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 52.937.000 بقيمة 1.806.086.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 44.245.000 بقيمة 1.887.182.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.437.000 بقيمة 116.483.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.772.000 بقيمة 790.057.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 29.774.000 بقيمة 2.075.654.000 ريال.

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عمليات البيع في الرياض

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 56.721.000 بقيمة 3.969.959.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.243.000 بقيمة 444.042.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.876.000 بقيمة 489.256.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.008.000 بقيمة 230.890.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.636.000 بقيمة 213.485.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.748.000 بقيمة 207.593.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.475.000 بقيمة 296.457.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 3.815.000 بقيمة 331.493.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.252.000 بقيمة 580.418.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.931.000 بقيمة 1.710.852.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 68.989.000 بقيمة 3.875.099.000 ريال.