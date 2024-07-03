شكرا لقرائتكم ولي العهد يعزي ملك المغرب هاتفيًّا في وفاة والدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته لجلالته في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

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فيما أعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواساته الصادقة.