شكرا لمتابعة خبر عن محامي إماراتي يُحذر السعوديين من تعرضهم للاحتيال بطريقة جديدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المحامي الإماراتي محمد الميسري ، السعوديين من التعرض لعمليات النصب والاحتيال عن طريق حيلة الاقتراض من بنوك خارجية إماراتية .

وقال المحامي خلال مقطع فيديو متداول :”فيه هبة جديدة طلعت للنصب على أخواننا السعوديين ، منذ شهرين وصلتني عدة رسائل ، من أشخاص يطرحون نفس السؤال: ” أنا موظف سعودي في السعودية أقدر أخذ قرض من بنك إماراتي؟ ” .

وتابع : إذا أنت لا تقدر تأخذ قرض في السعودية إلا إذا قدمت ضمانات كافية للسداد فما بالك إذا كنت تطلب من بنك خارجي يعطيك قرض” .

وأشار إلى هناك أشخاص يتصلون ويخبرونهم أنهم شركة في دبي ، ويمكنهم تسجيل الشخص في الشركة كموظف ، ويستخرجون له بطاقة هوية إماراتية ويدفعون له راتب 6 أشهر وبعد ذلك يحصل على قرض ضخم ، مقابل حصول الشركة على 7 آلاف درهم كرسوم إدارية .

واختتم حديثه : ” هناك أشخاص وقعوا في الفخ ودفعوا من 6 إلى 8 آلاف درهم وفي النهاية سولهم بلوك ، احذروا ” .