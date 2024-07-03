شكرا لقرائتكم خبر إشادة عالمية بنجاح الأرصاد السعودية في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت المنظمة العالمية للأرصاد بالمملكة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد على أعماله في موسم حج هذا العام، مثمنة الدور الكبيرة والجهود الملموسة على المستوى الإعلامي والتوعوي، وما سخرته من قدرات وخبرات كبيرة في هذا المجال.

وترأست المملكة أعمال الاجتماع التاسع للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة المتعلقة بالعمل الإعلامي والتوعوي الأرصادي، ومنها إنشاء الموقع الالكتروني الخاص باللجنة العربية الدائمة للأرصاد.

واعتمدت اللجنة شعار وعنوان يوم الأرصاد العربي 2024م، وشعار يوم الراصد والمتنبئ الجوي المقدمين من المملكة، فيما ناقش الاجتماع كذلك شعار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.

كما ثمنت المنظمة العالمية للأرصاد ممثلة في مندوبها ومدير مكتبها الدكتور هشام عبدالغني نظير العمل الكبير للأرصاد السعودية، الذي أسهم في إنجاح خطط وأعمال موسم حج هذا العام، معربا عن شكره وتقديره للمملكة على جهودها المتميزة في مجال التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية ودعمها للبرامج المتعلقة بأعمال اللجنة، مما أسهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية والإعلامية.