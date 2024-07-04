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جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1446هـ

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة أم القرى، اليوم الخميس، استقبال طلبات القبول على برامج البكالوريوس والدبلوم وبرنامج المنح الداخلية للعام الجامعي 1446هـ عبر بوابة القبول الموحد "تميز".
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن التسجيل سيستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 /01 / 1446هـ، لافتة النظر إلى أنه يمكن الإطلاع على دليل القبول وتقديم طلب الالتحاق عبر الدخول على بوابة القبول الموحد "تميز".
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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