شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة أم القرى، اليوم الخميس، استقبال طلبات القبول على برامج البكالوريوس والدبلوم وبرنامج المنح الداخلية للعام الجامعي 1446هـ عبر بوابة القبول الموحد "تميز".

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن التسجيل سيستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 /01 / 1446هـ، لافتة النظر إلى أنه يمكن الإطلاع على دليل القبول وتقديم طلب الالتحاق عبر الدخول على بوابة القبول الموحد "تميز".

