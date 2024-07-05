شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى بريطانيا يستقبل وفداً من كاوست والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أمس، وفدًا من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والداعمين الاستراتيجيين، وطلاب جامعة أوكسفورد وغلاسكو.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض عن البرنامج التدريبي الذي تنظمه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية. تحفيز الطلاب وشمل العرض تقديم نبذة عن أهداف البرنامج وآلية التقديم والترشيح والتنفيذ، بالإضافة إلى آليات التعاون مع الجامعات الرائدة عالميًا، لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على تحقيق التميز الأكاديمي والمهني في المستقبل.

وضم الوفد عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، ونائب الرئيس للشؤون الحكومية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية سليمان الثنيان، ومدير عام أكاديمية كاوست الدكتور سلطان البركاتي

وبحضور عدد من داعمي البرنامج وهم: شركة نيوم، وهيئة الأمن السيبراني، وشركة الآت، وشركة جرير للاستثمار، وشركة رزم للاستثمار، وعدد من طلاب جامعة أوكسفورد وغلاسكو.