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حتى الـ 8 مساء.. تنبيه من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ 8 مساء.. تنبيه من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المدينة المنورة لليوم الأحد.
ونبه مركز الأرصاد من أتربة مثارة، على الحناكية والمهد ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس المدينة المنورة

وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم،
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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