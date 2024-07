شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ 8 مساء.. تنبيه من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المدينة المنورة لليوم الأحد.ونبه مركز الأرصاد من أتربة مثارة، على الحناكية والمهد ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم،وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.