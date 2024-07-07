شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ 8 مساء.. تنبيه من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المدينة المنورة لليوم الأحد.
ونبه مركز الأرصاد من أتربة مثارة، على الحناكية والمهد ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.
ونبه مركز الأرصاد من أتربة مثارة، على الحناكية والمهد ووادي الفرع. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية #المهد ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 6, 2024
للتفاصيل https://t.co/LDmTrDDYZX #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/FpXKNlUUDH
طقس المدينة المنورةوأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم،
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.