شكرا لقرائتكم خبر عن لبرامج البكالوريوس.. الجامعة الإسلامية تعلن نتائج القبول المبدئي والان نبدء بالتفاصيل

إعلان للمتقدمين السعوديين لمرحلة البكالوريوس:

لمعرفة نتيجة ترشيحك للقبول بـ #الجامعة_الإسلامية، يمكنك مراجعة طلبك عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وفي حال ترشحك، بادر بتثبيت القبول قبل نهاية يوم الخميس 12 محرم 1446هـ.

رابط بوابة القبول: https://t.co/Q1LTCu9CUT… pic.twitter.com/PE0LYgcv5c — الجامعة الإسلامية (@iu_edu) July 16, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين السعوديين لبرامج البكالوريوس للعام الجامعي 1446هـ.ودَعت الجامعة المرشحين لتثبيت القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني للجامعة قبل نهاية يوم الخميس 12 محرم 1446هـ. لمعرفة نتيجة ترشيحك للقبول بـ This is a Twitter Status، يمكنك مراجعة طلبك عبر بوابة القبول الإلكتروني.وفي حال ترشحك، بادر بتثبيت القبول قبل نهاية يوم الخميس 12 محرم 1446هـ.رابط بوابة القبول: This is a Twitter Status... This is a Twitter Status— الجامعة الإسلامية (@iu_edu)