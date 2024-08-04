شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تصدر تنبيهًا هامًا بشأن سداد الرسوم الدراسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت جامعة الملك فيصل، تنبيهًا هامًا بشأن سداد الرسوم الدراسية.
وأكدت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، أن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.
وكانت جامعة الملك فيصل أعلنت عن فتح بوابة القبول في عدد من البرامج المتخصصة المقدمة، بنمط التعلم الإلكتروني (التعليم عن بعد/ مدمج).
وذكرت أن بداية التقديم يكون من الثلاثاء 2024/08/06، بينما نهاية التقديم يكون الجمعة 2024/08/09.
وأكدت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، أن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.
سداد الرسوم الدراسية بجامعة الملك فيصلتؤكد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بأن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity)
🔴 تنبيه هام— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) August 3, 2024
تؤكد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بأن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.#جامعة_الملك_فيصل https://t.co/vmHrx2tEgS pic.twitter.com/1uYKinaOAk
فتح بوابة القبول
وكانت جامعة الملك فيصل أعلنت عن فتح بوابة القبول في عدد من البرامج المتخصصة المقدمة، بنمط التعلم الإلكتروني (التعليم عن بعد/ مدمج).
وذكرت أن بداية التقديم يكون من الثلاثاء 2024/08/06، بينما نهاية التقديم يكون الجمعة 2024/08/09.