شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تصدر تنبيهًا هامًا بشأن سداد الرسوم الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

سداد الرسوم الدراسية بجامعة الملك فيصل

🔴 تنبيه هام



تؤكد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بأن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.#جامعة_الملك_فيصل https://t.co/vmHrx2tEgS pic.twitter.com/1uYKinaOAk — جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) August 3, 2024

فتح بوابة القبول

الدمام - شريف احمد - أصدرت جامعة الملك فيصل، تنبيهًا هامًا بشأن سداد الرسوم الدراسية.وأكدت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، أن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.تؤكد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بأن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity)وكانت جامعة الملك فيصل أعلنت عن فتح بوابة القبول في عدد من البرامج المتخصصة المقدمة، بنمط التعلم الإلكتروني (التعليم عن بعد/ مدمج).وذكرت أن بداية التقديم يكون من الثلاثاء 2024/08/06، بينما نهاية التقديم يكون الجمعة 2024/08/09.