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جامعة الملك فيصل تصدر تنبيهًا هامًا بشأن سداد الرسوم الدراسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدرت جامعة الملك فيصل، تنبيهًا هامًا بشأن سداد الرسوم الدراسية.
وأكدت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، أن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.

سداد الرسوم الدراسية بجامعة الملك فيصل

تؤكد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بأن الطريقة الوحيدة لسداد الرسوم الدراسية لبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يكون من خلال قنوات نظام سداد للمدفوعات.This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity)

فتح بوابة القبول


وكانت جامعة الملك فيصل أعلنت عن فتح بوابة القبول في عدد من البرامج المتخصصة المقدمة، بنمط التعلم الإلكتروني (التعليم عن بعد/ مدمج).
وذكرت أن بداية التقديم يكون من الثلاثاء 2024/08/06، بينما نهاية التقديم يكون الجمعة 2024/08/09.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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