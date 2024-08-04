شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون زيارة لمراكز الرعاية الأولية في جنوب وغرب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمع الرياض الصحي الأول في إحصائيات النصف الأول من العام 2024 م عن تسجيل 1,535,064 زيارة لمراكز الرعاية الأولية جنوب وغرب العاصمة.

وبلغ عدد المستفيدين من الفحوصات الاستكشافية للأمراض المزمنة 498,441 شخصًا، و176,920 زائرًا لعيادة المدرب الصحي، و168,836 مستفيدًا من الفحص الاستكشافي في المدارس خلال العام الدراسي 1445-1446 هـ، فيما بلغت زيارات عيادات الأسنان 80,519 زيارة، و71,973 زيارة لمراكز الرعاية العاجلة، و44,570 زيارة للرعاية الصحية المنزلية الميدانية والافتراضية، و20,597 زيارة للعيادات الاستشارية، و13,665 زيارة لعيادة فحص ما قبل الزواج.





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بينما بلغ عدد المستفيدين من التطعيمات 10,639، وبلغ عدد الأطفال مُكملي التحصينات الأساسية 9,315 طفلًا، فيما بلغت زيارات عيادة فحص التوظيف 4,460 زيارة، ووصل عدد المستفيدين من الفحص الاستكشافي لسرطان الثدي إلى 4,684 حالة، و2,640 حالة للفحص الاستكشافي لسرطان القولون.

كما بلغ عدد الحوامل اللاتي أكملن أربع زيارات 720 حاملًا، فيما بلغ عدد المسجلين في برنامج طبيب لكل أسرة 1,932,661.

يُذكر أن "التجمع الأول" يضع مراكز الرعاية الأولية ضمن أول وأهم أهدافه، كونها تعتبر البوابة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وتعتبر جزءًا أساسيًا في تيسير الوصول والحصول على الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى، وتقديم خدمات التوعية للمجتمع، وتعزيز ثقافة الصحة والوقاية من الأمراض. حيث تلعب المراكز دوراً حيوياً في برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.