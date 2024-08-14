شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح والان نبدء بالتفاصيل



وقدم سموه واجب العزاء إلى أبناء الفقيد وأفراد أسرة آل الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

رافق سموه أثناء الزيارة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة. الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، دولة الكويت الشقيقة، نقل خلالها تعازي ومواساة القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني.وقدم سموه واجب العزاء إلى أبناء الفقيد وأفراد أسرة آل الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.رافق سموه أثناء الزيارة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة.