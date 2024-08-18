شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يحذر قائدي المركبات من الإسراع أمام المباني التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام قائدي المركبات بأدنى مستويات السرعة بالقرب من المدارس والجامعات، وإعطاء الطلاب الأولوية لعبور الطريق حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للمرور، العقيد منصور الشكرة، أن الإدارة باشرت منذ الصباح الباكر تنفيذ خططها المرورية الشاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد. دوريات مرورية مكثفة وشمل ذلك انتشاراً مكثفاً لدوريات المرور على الطرق الرئيسية والتقاطعات وأنفاق المدن في جميع أنحاء المملكة.



وأكد الشكرة، أن هذا الانتشار يهدف إلى تنظيم حركة السير وتسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم وجامعاتهم بأمان، وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق.