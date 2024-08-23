شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى الثلاثاء.. "الدفاع المدني" يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس ممطر

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة "الطائف - ميسان - أضم - الكامل - العرضيات - الليث القنفذة"، بدءاً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل.بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.