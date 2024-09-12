شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يعلن إتاحة 3 وظائف طبية.. موعد وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

شروط التقديم

أن يكون سعودي الجنسية وتتوفر لديه شروط شغل الوظيفة العامة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أن يتوفر لدى المتقدم تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فئة (طبيب نائب_الطب الشرعي)

أن يكون التصنيف المهني

اجتياز المقابلة الشخصية. ساري المفعول.

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن العام رغبته في شغل 3 وظائف بمسمى ( طبيب نائب ) وفق لائحة الوظائف الصحية ( طب شرعي ).وبين أن التقديم يبدأ الأحد 12 ربيع الأول 1446هـ الموافق 15 سبتمبر، حتى نهاية يوم الخميس 16 ربيع الأول 1446هـ الموافق 19 سبتمبر 2024.ويجب أن تتوفر في المتقدم عليها الشروط الآتية:وللتقديم على طلبات التوظيف عبر البريد الإلكتروني يمكن الدخول على الموقع: [email protected]