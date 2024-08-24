شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تنفذ 700 ألف جولة رقابية لضبط سوق العمل بالمملكة خلال نصف عام والان نبدء بالتفاصيل

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مخالفات وإنذارات مشددة

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متابعة قرارات التوطين

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الدمام - شريف احمد - نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 700,200 جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام 2024 وحتى منتصف شهر يوليو.وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لضبط سوق العمل وتنظيمه، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية بشكل دقيقأسفرت هذه الجولات الرقابية عن توجيه 88,776 إنذارًا للمنشآت المخالفة، وضبط 107,329 مخالفة متنوعة ضد المنشآت التي لم تلتزم بعدد من مواد نظام العمل.ومن أبرز هذه المخالفات، تسجيل 59,891 مخالفة تتعلق بعدم التزام أصحاب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام برفعه بنسبة الامتثال المحددة من قبل الوزارة.كما تم رصد 16,295 مخالفة تتعلق بعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة أو احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قضائي.إلى جانب ذلك، ضبطت الفرق الرقابية 7,662 مخالفة تتعلق بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديينوكثفت الوزارة جهودها لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين، حيث بلغت عدد الزيارات الرقابية الموجهة لبرامج التوطين 522,092 زيارة.وأثمرت هذه الزيارات عن توفير 9,712 فرصة عمل نوعية للمواطنين، ورفع نسب التوطين المستهدفة في عدد من القطاعات، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت بقرارات توطين المهن 93.5%.كما نفذت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 840 زيارة مشتركة على محطات الوقود ومراكز الخدمة في مختلف مناطق المملكةوأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جولاتها الرقابية ستستمر على جميع المنشآت في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لضبط سوق العمل وحماية حقوق العاملين.ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911) أو عبر تطبيق الوزارة المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية