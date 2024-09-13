شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تُدين اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالتعدي على منطقة الأغوار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة الشديدين للاقتحام السافر الذي قام به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالتعدي على منطقة الأغوار الفلسطينية، في محاولة استفزازية تهدف إلى توسيع الاستيطان المخالف لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية .

وأكدت المملكة أن هذه الانتهاكات لا تخدم جهود التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية كافة، وجددت المملكة تأكيدها على أهمية وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة المهجرين وإدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني .

كما جددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بوضع حد لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، مشددةً على أهمية تفعيل آليات المحاسبة الدولية التي تساهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد الأمن وتقوض جهود السلام بالمنطقة .