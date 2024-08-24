شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: عبور الأودية أثناء جريانها يعرض لغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة عبور الأودية والشعاب خلال فترات جريانها، مؤكدة أن هذا التصرف يشكل تهديدًا كبيرًا للأرواح والممتلكات.



وبيّنت أن مخالفة عبور الأودية أثناء جريان السيول قد تُعرِّض المخالفين لغرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.



وأشارت المديرية إلى أن الأودية والشعاب تعد من أكثر المواقع خطورة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، حيث يمكن أن تسفر عن حوادث مأساوية تتسبب في فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات.

وأكدت أن الغرامات المفروضة تهدف إلى ردع السلوكيات غير المسؤولة التي تعرض حياة الأفراد للخطر.



تجنب الكوارث

وفي هذا السياق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتجنب الاقتراب من مجاري الأودية والشعاب أثناء سوء الأحوال الجوية.

كما شددت على أهمية متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية والالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان السلامة العامة.

وأكدت أن سلامة الأرواح والممتلكات تحتل الأولوية القصوى، وأن التزام الجميع بالتوجيهات والإرشادات يساهم بشكل كبير في تجنب الكوارث والحوادث المأساوية.