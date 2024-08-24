شكرا لقرائتكم خبر عن "المعتمرون الصغار".. حملة للعناية بالأطفال أثناء أداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة حملة توعوية تستهدف الأسر التي تصطحب أطفالها لأداء مناسك العمرة.

وتأتي هذه الحملة تحت شعار "المعتمرون الصغار .. رحلة عناية وتوعية"، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاهتمام بالأطفال خلال أداء المناسك، لما لذلك من دور كبير في تعميق حبهم للعبادات وزيادة تعلقهم بالحرمين الشريفين.



إرشادات للأطفال



تشدد الحملة على ضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات التي تضمن سلامة الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء العمرة.



وتوصي الوزارة الأسر بتجنب الأوقات والأماكن المزدحمة، وإبقاء الأطفال بالقرب من ذويهم على الدوام، إضافة إلى توعيتهم بآداب المسجد الحرام. كما تنصح الحملة باستخدام الأساور الإلكترونية لتحديد هوية الأطفال وموقعهم، ما يسهم في سرعة العثور عليهم في حال فقدانهم.

تأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجية الوزارة الشاملة لتحسين تجربة العمرة، وضمان توفير بيئة ملائمة لجميع المعتمرين، بما فيهم الأطفال، لضمان أدائهم للمناسك بيسر وسهولة، في أجواء روحانية وآمنة.