شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 ساعة عمل و9 لجان تُنهي أعمال القبول إلكترونياً بجامعة الإمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جميع أعمال القبول للعام الجامعي 1446 هـ ، وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح بأن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة نحو «75» ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة.

وأضاف أنه تم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول في موعدها إضافةً إلى دفعة إضافية رابعة بتوجيه من سعادة رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة والموارد.

وأكد على شفافية الجامعة مع المتقدمين، وقد حرصت الجامعة على تغطية كافة المقاعد الشاغرة واستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين وذلك بالإعلان عن دفعة إضافية ساهمت في ترقية كثير من المتقدمين إلى رغباتهم الأعلى وقبول عدد أكبر لإتاحة فرصة أعلى لأبناء وبنات المجتمع.

من جانبه نوّه مدير إدارة القبول والمنح بعمادة القبول والتسجيل الأستاذ تركي بن سليمان التركي بأن عمادة القبول والتسجيل تسعى دائماً لتحقيق رؤية ورسالة وقيم الجامعة بتطبيق مبدأ العدالة والشفافية في قبول الطلبة والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالدقة والسرعة للمتقدمين.

وأوضح أنه تم تشكيل «9» لجان بمشاركة 70 موظفاً وموظفة لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول منها لجنتي علاقات القبول الرجالية والنسائية التي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية وتعمل هاتين اللجنتين على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول وقد بلغ عدد ساعات العمل للمشاركين في اللجان نحو 1500 ساعة، وعملت لجنة الدعم المباشر في استقبال والرد على استفسارات المتقدمين من قبل موظفين مختصين يقومون بمساعداتهم على مدار الساعة طيلة فترة أعمال القبول حيث تم خدمة حوالي «16000» مستفيد عبر المحادثات الفورية وأكثر من «4000» مستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكّد التركي على الاعتماد الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال لجنة تعمل على مدار الساعة للتفاعل مع المتقدمين والمتقدمات عبر كافة وسائل التواصل الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة من خلال الحساب الموحد IAU_AR@ والإجابة على كافة الأسئلة وتوضيح المسارات والكليات بالإضافة، إضافة إلى خدمة واتساب الأعمال في الرد على أكثر من 3400 متقدم ومتقدمة على الرقم الموحد للعمادة بالإضافة إلى حساب العمادة في منصة «X» وجميعها تعمل على مدار الساعة للرد على المتقدمين بشكل فوري، ويترأس كافة اللجان لجنة مركزية برئاسة عميد القبول والتسجيل تعنى بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان التابعة لها واتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق التكامل وتيسير أعمال القبول مع التأكيد بأن مفاضلة القبول بالجامعة تتم بالنسبة الموزونة لتغطية كافة المقاعد المعتمدة من مجلس الجامعة، متمنياً لجميع الطلبة المقبولين التوفيق في إكمال مسيرتهم الجامعية.