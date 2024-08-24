شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن مسابقة أفضل تطبيق جيومكاني.. الشروط وطريقة المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أفضل تطبيق جيومكاني

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن مسابقة أفضل تطبيق جيومكاني, وذلك إسهامًا في تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد على تطوير تطبيقات حديثة وفعّالة تعتمد على البيانات الجيومكانية وأوضحت ترشيح ثلاث تطبيقات جيومكانية بواقع ثلاث جوائز لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد.وجاءت شروط المسابقة كالتالي: أن تكون فكرة التطبيق حديثة وذات أثر اقتصادي واجتماعي, وأن تدعم فكرة التطبيق تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة, وأن تتواءم فكرة التطبيق مع رؤية المملكة 2030, وأن يبنى التطبيق باستخدام البيانات الجيومكانية من المنصة الجيومكانية الوطنية.فيما وضعت الجيومكانية ثمانية معايير سيتم من خلالها تقييم التطبيق وهي قابلية التوسع والاستدامة، سهولة الاستخدام، التكامل مع الأنظمة الأخرى، التفاعل المجتمعي، الإبداع، التشغيل عبر أنظمة التشغيل المختلفة، إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، الربحية والتسويق.وسيجري تكريم الفائزين بدرع الجيومكانية لأفضل تطبيق جيومكاني في ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024م, كما سيتم استعراض أبرز مزايا التطبيقات الفائزة من خلال منصات الجيومكانية في وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن المسابقة ستبدأ من يوم غدٍ الأحد الموافق 25 08 2024م ولمدة شهر من تاريخ الإعلان وسيتم استقبال المشاركات والاستفسارات على البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة ([email protected]).