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شكرا لقرائتكم خبر عن جيزان تسجل أعلى كمية أمطار في يوم واحد خلال عقد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن مدينة جيزان سجلت يوم الجمعة أعلى كمية أمطار في يوم واحد، بلغت 184 ملم، مما جعلها تتصدر مدن المملكة في كميات الأمطار المسجلة خلال يوم واحد في العشر سنوات الماضية.
وتأتي في المرتبة الثانية مدينة جدة التي سجلت 182 ملم في عام 2022م.
وهذه الأرقام تعكس التغيرات المناخية والظروف الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، مما يستدعي مزيداً من الاهتمام والدراسة.
وتأتي في المرتبة الثانية مدينة جدة التي سجلت 182 ملم في عام 2022م.
حسين القحطاني
وهذه الأرقام تعكس التغيرات المناخية والظروف الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، مما يستدعي مزيداً من الاهتمام والدراسة.