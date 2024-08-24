شكرا لقرائتكم خبر عن جيزان تسجل أعلى كمية أمطار في يوم واحد خلال عقد والان نبدء بالتفاصيل

حسين القحطاني

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن مدينة ⁧‫جيزان⁩ سجلت يوم ⁧الجمعة⁩ أعلى كمية أمطار في يوم واحد، بلغت 184 ملم، مما جعلها تتصدر مدن المملكة في كميات الأمطار المسجلة خلال يوم واحد في العشر سنوات الماضية.وتأتي في المرتبة الثانية مدينة ⁧‫جدة⁩ التي سجلت 182 ملم في عام 2022م.وهذه الأرقام تعكس التغيرات المناخية والظروف الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، مما يستدعي مزيداً من الاهتمام والدراسة.