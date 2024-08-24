شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يستعرض أوجه التعاون مع وزير الأوقاف المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في القاهرة اليوم، وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، وذلك في مستهل زيارته لجمهورية مصر العربية، حيث يرأس خلالها وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي الـ35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي. منهج الوسطية وثمن الدكتور الأزهري عاليًا مشاركة المملكة في المؤتمر، لما تمثله من ثقل كونها رائدة العمل الإسلامي ومصدرة لثقافة التسامح ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

يذكر أن المؤتمر يعقد برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يومي 25 ــ 26 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من مائة شخصية من الوزراء والمفتين وممثلي الهيئات والمجالس والمؤسسات الإسلامية من أكثر 60 دولة.