حادث سير مفجع.. سيول عسير تودي بحياة مدير ومديرة مدرسة و3 من أبنائهما/عاجل

أعربت إدارة تعليم عسير عن حزنها العميق لفقدان 5 من منسوبيها من أسرة واحدة، إثر السيول العارمة التي اجتاحت مركز سعيدة الصوالحة.وأوضحت الإدارة أن الضحايا هم معيض الزهراني، مدير مدرسة البيهقي بآل ختارش في محايل، وزوجته مديرة مدرسة تية آل عيسى في نفس المنطقة، إضافة إلى ثلاثة من أبنائهما (ولدان وبنت)، بينما نجا طفل واحد يبلغ من العمر عشر سنوات. ونقلت جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى البرك لإتمام الإجراءات اللازمة قبل تسليمهم إلى ذويهم لإتمام مراسم الدفن.وقد تواجد في مستشفى البرك كل من مدير عام تعليم عسير، فهد عقالا، ومدير تعليم محايل، علي بن أحمد يوسف، لتقديم واجب العزاء لأفراد الأسرة المتضررة، وذلك بحضور محافظ البرك وعدد من منسوبي التعليم.وفي سياق متصل، تفقد محافظ محايل، محمد بن فلاح القرقاح، المواقع المتضررة من الأمطار والسيول في مركز سعيدة الصوالحة، حيث شدد على أهمية تكثيف الجهود والاستعداد لمواجهة الظروف الطارئة ومتابعة التقلبات الجوية بشكل مستمر.