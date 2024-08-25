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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: المملكة تطمح لتصبح مركزًا لصناعة الألعاب الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر " الرياضة العالمية الجديدة " الذي تستضيفه الرياض، على مدار يومين تحت عنوان "مستقبل ثقافة المشجعين".
وأكد أن الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، يعكس طموح المملكة في أن تصبح مركز لهذه الصناعة، ونقطة جذب للمواهب الرقمية من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتحدث المهندس السواحه خلال الجلسة الافتتاحية التي شهدت حضور ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن الدور الحيوي الذي تلعبه الألعاب في تشكيل التقنيات الحديثة والابتكارات التي نراها اليوم.
وسلط الضوء على بعض النماذج السعودية المبتكرة التي طوعت الألعاب لايجاد حلول للتحديات الصحية ، مستشهداً بالطالبة رشا القحطاني التي طورت ألعابًا تفاعلية تسهم في تحسين الصحة النفسية واكتشاف اضطرابات القلق.
وأشار إلى تجربة رائد الفضاء السعودي علي القرني، الذي ألهمه شغفه بالألعاب والمحاكاة لتحقيق حلمه ليكون طياراً ومن ثم في الوصول إلى الفضاء.
وأكد أن الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، يعكس طموح المملكة في أن تصبح مركز لهذه الصناعة، ونقطة جذب للمواهب الرقمية من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتحدث المهندس السواحه خلال الجلسة الافتتاحية التي شهدت حضور ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن الدور الحيوي الذي تلعبه الألعاب في تشكيل التقنيات الحديثة والابتكارات التي نراها اليوم.
الذكاء الاصطناعي التوليديوأشار وزير الاتصالات إلى أن نمو وازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الأخرى التي تخدم البشرية يعود إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU)، التي تم تصميمها في الأصل للرسومات وللألعاب وأصبحت الآن حجر الأساس لهذه التقنيات المتقدمة.
وسلط الضوء على بعض النماذج السعودية المبتكرة التي طوعت الألعاب لايجاد حلول للتحديات الصحية ، مستشهداً بالطالبة رشا القحطاني التي طورت ألعابًا تفاعلية تسهم في تحسين الصحة النفسية واكتشاف اضطرابات القلق.
وأشار إلى تجربة رائد الفضاء السعودي علي القرني، الذي ألهمه شغفه بالألعاب والمحاكاة لتحقيق حلمه ليكون طياراً ومن ثم في الوصول إلى الفضاء.