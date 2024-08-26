شكرا لقرائتكم خبر أمين الطائف يناقش تفعيل المبادرات مع جمعية الطائف الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي برئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد بن عايض العتيبي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمكتب أمين الطائف بالنسيم، وجرى مناقشة تفعيل المبادرات المشتركة، وخطط زيادة الغطاء النباتي، ودعم برامج الزراعة والتشجير وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، وأيضاً اشراك المتطوعين والمتطوعات من أبناء الطائف في المبادرات الهادفة لتحويل الطائف إلى محافظة صديقة للبيئة.

وقدم رئيس جمعية الطائف الخضراء شرحاً عن أهداف الجمعية نحو الإسهام بفاعلية للمحافظة على البيئة ، وأهمية التعاون والتكامل بين الجانبين لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، والتعريف بجهود الجمعية في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، والخطوات المتخذة مع شركاء الجمعية لدعم التشجير وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة، ما يسهم في خفض درجات الحرارة، وتحسين جودة الهواء، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الحياة.

ورحب أمين الطائف بالتعاون المشترك مع الجمعية لدعم مبادراتها المتعلقة بالبيئة، وزيادة الغطاء النباتي بالمحافظة، ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية لكافة الجهود والبرامج المنفذة لتحقيق غايات الجمعية، والوصول لتحقيق مستهدفات المبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تلك المبادرة الوطنية الطموحة والتي تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة بإذن الله.