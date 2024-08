شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 59.6 ملم.. عسير تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار ضمن 7 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، بلغ 59.6 ملم في شعب أحمد بالمجاردة، فيما سجّلت خاط بالمجاردة 27.0 ملم، والنماص 24.3 ملم، وشمال البشائر ببلقرن 18.1 ملم، وسراة عبيد 13.4 ملم .

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت 55 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 25 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الاثنين 26 أغسطس 2024م؛ هطول أمطارٍ في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة .

أعلى كميات لهطول الأمطار حسب محطات الرصد الهيدرولوجية والمناخية، في شعب أحمد - المجاردة - عسير.



أمطار الباحة



وأوضح التقرير تسجيل منطقة الباحة 44.0 ملم في مطار الباحة بالعقيق، و17.4 ملم في بطاط بفرعة غامد الزناد، و11.8 ملم في سد العقيق بالباحة، و11.6 ملم في الباحة < فيما سجّلت منطقة جازان 25.5 ملم في الجبل الأسود بالريث، و9.0 ملم في الفارس بالريث، و5.0 ملم في ضمد. وسجّلت منطقة الرياض 3.2 ملم في محمية سجا بعفيف .

وأشار التقرير إلى تسجيل حبونا في منطقة نجران 1.9 ملم، وكل من ثار، ونجران 1.8 ملم، فيما سجّلت مكة المكرمة 1.8 ملم في رنية، والمدينة المنورة 0.8 في الصويدرة. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط التالي : bit.ly/4cEbxNN



