شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يشيد بدعم المملكة للمرأة السعودية ووصولها للعالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عبر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن سعادته وعن فخر البرلمان العربي لما وصلت له المرأة السعودية من دعم وتمكين من قبل قيادة المملكة الرشيدة، واعطائها كامل الحقوق سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو حتى الدولي؛ مما ساهم في تبؤها مراكز كبرى على المستوى الدولي.
جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب انعقاد المؤتمر الـ35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في العاصمة المصرية القاهرة.
قال "العسومي" بكلمة المملكة في المؤتمر، التي ألقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن المرأة السعودية وصلت لمستوى الوزير والسفير، بل وصلت للمستوى العالمي، حيث إن المرأة السعودية تبوءت مراكز كبرى على المستوى الدولي، وأصبحت تشرف على مراكز الأبحاث العالمية أو إدارة المؤسسات والشركات الكبرى خارج المملكة العربية السعودية وداخلها.
وأضاف أن ذلك يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومساندة كبيرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.
أشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذا يأتي في إطار خطة المملكة 2030 التي تبناها سمو ولي العهد، والتي أجاد في إدارتها، والتي نقلت المملكة العربية السعودية بشكل عام لمصاف الدول الكبرى، وبشكل خاص في دعم المرأة السعودية، مؤكدا أن دعم المرأة من المملكة هو نموذج يحتذى به، ليس فقط على المستوى السعودي أو العربي، بل حتى على المستوى الدولي، وهو ما يؤكد إيمان قيادة المملكة بقدرة المرأة السعودية على أنها تقوم بدور مهم مساند للرجل، والآن يسيرون المرأة والرجل في المملكة بشكل متساو في دعم التنمية والخطوات الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة.
وأكد عادل العسومي دعم البرلمان العربي للمملكة العربية السعودية في كافة الجوانب، مشيرا إلى أن البرلمان يسعى للاستفادة من التجربة السعودية في مجال دعم المرأة لكي تعمم على كافة أقطار الدول العربية، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
حول منح مؤسسة الأهرام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "مفتاح الأهرام" تقديرًا لدوره في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، أكد رئيس البرلمان العربي أن هذا التكريم مستحق، ويأتي انعكاساً لما يحمله الكثير من البلدان على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، بما تحضى به المملكة من ثقل وثقة المجتمع الدولي، بلا شك هذا تقدير للعرب جميعاً، والمملكة العربية السعودية دائماً تحمل العبء العربي ووالإسلامي، وهذا محل تقدير الجميع.
جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب انعقاد المؤتمر الـ35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في العاصمة المصرية القاهرة.
مراكز عالمية
قال "العسومي" بكلمة المملكة في المؤتمر، التي ألقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن المرأة السعودية وصلت لمستوى الوزير والسفير، بل وصلت للمستوى العالمي، حيث إن المرأة السعودية تبوءت مراكز كبرى على المستوى الدولي، وأصبحت تشرف على مراكز الأبحاث العالمية أو إدارة المؤسسات والشركات الكبرى خارج المملكة العربية السعودية وداخلها.
وأضاف أن ذلك يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومساندة كبيرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.
دعم التنمية
أشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذا يأتي في إطار خطة المملكة 2030 التي تبناها سمو ولي العهد، والتي أجاد في إدارتها، والتي نقلت المملكة العربية السعودية بشكل عام لمصاف الدول الكبرى، وبشكل خاص في دعم المرأة السعودية، مؤكدا أن دعم المرأة من المملكة هو نموذج يحتذى به، ليس فقط على المستوى السعودي أو العربي، بل حتى على المستوى الدولي، وهو ما يؤكد إيمان قيادة المملكة بقدرة المرأة السعودية على أنها تقوم بدور مهم مساند للرجل، والآن يسيرون المرأة والرجل في المملكة بشكل متساو في دعم التنمية والخطوات الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة.
وأكد عادل العسومي دعم البرلمان العربي للمملكة العربية السعودية في كافة الجوانب، مشيرا إلى أن البرلمان يسعى للاستفادة من التجربة السعودية في مجال دعم المرأة لكي تعمم على كافة أقطار الدول العربية، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
تكريم مستحق
حول منح مؤسسة الأهرام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "مفتاح الأهرام" تقديرًا لدوره في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، أكد رئيس البرلمان العربي أن هذا التكريم مستحق، ويأتي انعكاساً لما يحمله الكثير من البلدان على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، بما تحضى به المملكة من ثقل وثقة المجتمع الدولي، بلا شك هذا تقدير للعرب جميعاً، والمملكة العربية السعودية دائماً تحمل العبء العربي ووالإسلامي، وهذا محل تقدير الجميع.