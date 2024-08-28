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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم, رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد بن راشد السماري، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد بن راشد السماري، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.