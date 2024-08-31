شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي البرهان في ضحايا انهيار سد بالسودان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، إثر انهيار سد بولاية البحر الأحمر وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى”: علمنا بنبأ انهيار سد بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، ومانتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

ومن جانبه ، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، إثر انهيار سد بولاية البحر الأحمر وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال سموه “: تلقيت نبأ انهيار سد بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب